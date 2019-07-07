ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о начале обогащения урана на уровне, превышающем лимит, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

«Мы собираемся перейти порог в 3,67 %», – заявил политик на встрече членов правительства страны с представителем Организации атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди. Последний проинформировал, что такое обогащение может быть начато уже 8 июля, осталось решить лишь некоторые технические моменты.

В то же время Аракчи сообщил, что у государств, заключивших ядерную сделку, есть 60 дней, чтобы принять решение в отношении требований иранской стороны. «Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, в том, что сокращение наших обязательств будет происходить каждые 60 дней», – сказал замминистра.