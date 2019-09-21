ИА «Ореанда-Новости» Глава международного департамента Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что вскоре в северной части Индийского океана и в Оманском заливе будут проведены совместные военно-морские учения с участием Ирана, России и Китая. Он подчеркнул, что подобные учения организуются «впервые после Исламской революции». Прочие подробности пока неизвестны.

В начале сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже сообщал о намерении провести совместные с Россией военные учения в Индийском океане. Дипломат отметил, что политические курсы двух государств в отношении обеспечения безопасности в районе Персидского залива очень близки друг другу.