ИА «Ореанда-Новости» Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран располагает возможностью задержать любой корабль, даже если его сопровождают суда США или Великобритании.

Военный также сообщил в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, что он считает несправедливым освобождать «нарушивший международное право» британский танкер и не отпускать при этом иранский танкер, задержанный в Гибралтаре.

Тангсири отметил, что именно флот КСИР несёт ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Он также добавил, что появление в этом регионе судов военного флота Израиля может привести к войне.