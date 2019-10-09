ИА «Ореанда-Новости». После неприятного инцидента с Ингой Юмашевой депутаты на время прекратили ездить в США.

Об этом сообщила СМИ Анастасия Кашеварова. Уже не состоялась поездка главы комитета по финансовому рынку. Также под угрозой отмены несколько поездок других чиновников. Такая ситуация продлится до тех пор, пока в США не извинятся перед страной за такое обращение с высокопоставленными лицами России.

Ранее Инга Юмашева была допрошена в Нью-Йорке уже по пути домой. Вопросы депутату задавались на протяжении нескольких часов. Министерство иностранных дел России было возмущено поведением американской стороны и заявило, что действия подобного характера не способствуют улучшению их отношений.

Сама Юмашева, прибыв в Москву, отметила, что несмотря на негативные моменты между Вашингтоном и Москвой, отношения всё равно нужно пытаться наладить.