ИА «Ореанда-Новости». Командующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин в ходе встречи на территории Москвы передал представителям Министерства обороны Российской Федерации данные о гибели военного самолёта Ил-20.



Об этом информирует армия Израиля.



Об этом информирует армия Израиля.

Также израильской стороной российскому государству была передана информация о “попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие “Хезболле”.



По словам военных, в будущем также важно координировать действия на территории Сирийской Арабской Республики.





Российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от побережья САР ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего противовоздушной обороне арабской республики. Жертвами происшествия стали пятнадцать российских военнослужащих, находившихся на борту.





В это же время сирийскими объектами на территории Латакия были атакованы четыре израильских F-16. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что израильские лётчики прикрывались авиационным лайнером Ил-20, тем самым подставив его под удар противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики.





По данным ведомства, израильскими самолётами преднамеренно было создана опасная ситуация. Министерством обороны действия Израиля расцениваются как враждебные. Лидером РФ Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что российская сторона предпримет ответные действия, направленные на дополнительное обеспечение безопасности её военных и объектов на территории арабской республики.





Глава Министерства обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тель-Авив готов предоставить российской стороне всю информацию, которая касается обстоятельств происшествия. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и указал на то, что в момент трагедии авиалайнеры Израиля уже находились в воздушном пространстве своего государства.





Власти Соединённых Штатов Америки выразили готовность оказать помощь в проведении поисковых работ в районе, где был разбит самолёт Ил-20.



Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал крушение российского авиационного лайнера Ил-20 очень печальным инцидентом.