29.12.2019, 09:53
Жириновский сделал предложение "разгрузить" обязанности главы российского государства
ИА «Ореанда-Новости» Руководителем партии ЛДПР Владимиром Жириновским предложено в РФ ввести пост вице-президента с целью "разгрузить президента России". Об этом политический деятель накануне заявил в Telegram.
Жириновский заявил, что сегодня на главе государства лежит огромное бремя обязанностей. Он написал, что, исходя из этого, управленческие функции необходимо разделить между главой государства, его заместителем и премьер-министром.
Помимо этого, лидер ЛДПР высказал поддержку идеи о том, чтобы принцип двух сроков подряд для президента страны убрать из российской Конституции.
Жириновский заявил, что сегодня на главе государства лежит огромное бремя обязанностей. Он написал, что, исходя из этого, управленческие функции необходимо разделить между главой государства, его заместителем и премьер-министром.
Помимо этого, лидер ЛДПР высказал поддержку идеи о том, чтобы принцип двух сроков подряд для президента страны убрать из российской Конституции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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