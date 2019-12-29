ИА «Ореанда-Новости» Руководителем партии ЛДПР Владимиром Жириновским предложено в РФ ввести пост вице-президента с целью "разгрузить президента России". Об этом политический деятель накануне заявил в Telegram.

Жириновский заявил, что сегодня на главе государства лежит огромное бремя обязанностей. Он написал, что, исходя из этого, управленческие функции необходимо разделить между главой государства, его заместителем и премьер-министром. 

Помимо этого, лидер ЛДПР высказал поддержку идеи о том, чтобы принцип двух сроков подряд для президента страны убрать из российской Конституции. 