23.12.2019, 17:20
Жириновский высказался по поводу идеи внесения поправок в Конституции
ИА "Ореанда-Новости" Лидером ЛДПР Владимиром Жириновским было заявлено, что им не исключается, что глава государства Владимир Путин в своём Послании к ФС может высказаться о вопросе внесения в Конституцию поправок.
О возможности отменить слово "подряд" в российской Конституции о сроках главы государства Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, которая проходила на прошлой неделе. В Конституции изложено то, что не может занимать пост президента РФ одно и то же лицо более двух сроков подряд.
Владимир Жириновский сказал, что в Послании по обыкновению президент страны рассказывает о стратегическом курсе государства. По его словам, Путиным это уже было сделано, когда он допустил то, что в Конституцию возможно внести изменения. Жириновский заявил, что Путиным предложено убрать из статьи о количестве президентских сроков слова "подряд" и это, по его словам, является важнейшим концептуальным изменением, которое ЛДПР разделяет полностью.
О возможности отменить слово "подряд" в российской Конституции о сроках главы государства Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, которая проходила на прошлой неделе. В Конституции изложено то, что не может занимать пост президента РФ одно и то же лицо более двух сроков подряд.
Владимир Жириновский сказал, что в Послании по обыкновению президент страны рассказывает о стратегическом курсе государства. По его словам, Путиным это уже было сделано, когда он допустил то, что в Конституцию возможно внести изменения. Жириновский заявил, что Путиным предложено убрать из статьи о количестве президентских сроков слова "подряд" и это, по его словам, является важнейшим концептуальным изменением, которое ЛДПР разделяет полностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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