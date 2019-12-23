Лидером ЛДПР Владимиром Жириновским было заявлено, что им не исключается, что глава государства Владимир Путин в своём Послании к ФС может высказаться о вопросе внесения в Конституцию поправок.. Жириновский заявил, что Путиным предложено убрать из статьи о количестве президентских сроков слова "подряд" и это, по его словам, является важнейшим концептуальным изменением, которое ЛДПР разделяет полностью.