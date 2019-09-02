ИА «Ореанда-Новости» Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил на своём Telegram-канале, что в учебниках истории следует указывать на то, что главным виновником начала Второй мировой войны является Польша.

По словам политика, Юзеф Пилсудский, возглавлявший Польшу в 1934 году, «навязывался» в союзники Третьего рейха. Жириновский написал, что Польша наряду с Францией и Великобританией, которые заключили Мюнхенский сговор в 1938 году, не протестовала во время аннексии Судетской области Чехословакии и аншлюса Австрии. «Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло», считает глава ЛДПР.

Далее он высказывает мнение о том, что Польша «вскормила Гитлера против СССР» и «была в числе тех, кто аплодировал» вождю немецких нацистов. «За что боролись, на то и напоролись», – заключил Жириновский.