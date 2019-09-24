ИА «Ореанда-Новости» Власти Германии выдали визы гражданам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, в своё время получившим российское гражданство.

«Канцлер и министр иностранных дел в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», – сказала Альт. Парламентарий считает, что произошедшее сводит на нет все усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.