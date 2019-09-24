24.09.2019, 19:08
Жители Донбасса получили немецкие визы по российским паспортам
ИА «Ореанда-Новости» Власти Германии выдали визы гражданам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, в своё время получившим российское гражданство.Это вызвало возмущение депутата от Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая указала на то, что сотрудникам занимающихся визами органов следует различать обычные паспорта и документы, выданные жителям донбасских территорий. «Канцлер и министр иностранных дел в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», – сказала Альт. Парламентарий считает, что произошедшее сводит на нет все усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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