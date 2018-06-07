ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жительница Волгограда, являющаяся матерью гражданина, посаженого в тюрьмы в 2016 году за убийство 10-летней давности, уверена в неповинности сына в этом деле. Она намерена сообщить об этом в четверг на прямой трансляции с главой государства.

Сын жительницы Волгограда будучи на свободе являлся довольно представительным лицом, а именно заместителем юротдела Пенсионного фонда в Волгоградской области. Андрей Валетёнок, а именно так зовут подсудимого, в 2016 году был признан виновным за совершение убийства другого жителя Волгоградской области. Сам преступный акт по данным следствия был совершён обвиняемый летом в 2008 году. Исходя из следствия дела, ночью между 24 и 25 июля Андрей приревновал свою супругу к Вячеславу Боженко вследствие чего он нанёс последнему ножом удар в спину. Подобная версия произошедшего так же была выдвинута во время суда от 4 мая 2016 года.

Исход оказался летальным, потерпевший скончался в больнице ввиду колотого ножевого ранения в районе пояса, из-за чего в свою очередь пострадала левая почка. Валентёнок не сознался в убийстве, как и во время допроса, так и во время суда. Он утверждает, что невиновен в убийстве Вячеслава даже находясь уже в колонии строгого режима. Со слов его матери, годы, проведенные в колонии, поломали ему жизнь, поскольку на свободе у него была должность, семья и хорошая работа.

По решению суда Андрею было назначено наказание в виде лишения свободы на срок в виде 8 лет. Ему так же были зачтены 2 года, которые он провел в СИЗО с 2014 года. Во время суда подсудимый так же отметил, что не знал потерпевшего, а в ночь убийства вообще находился дома с супругой поскольку по утру он должен был встать рано на работу. Впрочем, подробностей Андрей не помнит ввиду давности произошедшего. Однако суд ему не поверил посчитав, что он утаивает информацию от следствия.