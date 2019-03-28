Совещание по этому вопросу прошло 25 декабря прошлого года. Ответственным за выполнения плана назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года», — сказано в тексте поручения.



Ранее Денис Храмов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России, заявил, что комиссия ООН одобрила отношение к заявке России о расширении шельфа в Арктике.



Храмов надеется, что комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций на следующей сессии «в первые две недели июля».