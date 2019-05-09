ИА «Ореанда-Новости» Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал приговор, вынесенный известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В первую очередь политик, подчеркнув, что он не оспаривает принятое судом решение, выразил опасения в связи с тем, что долгое заключение может плохо отразиться на игре спортсменов.

Чеченский лидер также отметил, что Кокорин и Мамаев, безусловно, совершили большую ошибку, но такое может случиться с любым человеком.

В заключение Кадыров высказал мнение, что российскому футболу следовало бы делать ставку на игроков из числа соотечественников, а не иностранцев. По словам политика, «доморощенные футболисты… будут играть лучше, потому что думают не только о деньгах, но и чести своей родины».