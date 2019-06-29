ИА «Ореанда-Новости» Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший этот пост в 2009–2017 годах, пообещал, что в случае избрания главой государства он будет активно противодействовать проявлениям расизма и другим случаям дискриминации. Политик заверил избирателей, что борьба будет вестись «в нашем обществе и во всех его институтах, в будках для голосования и в наших сердцах».

Ранее в ходе дебатов сенатор от Калифорнии Камала Харрис осудила Байдена за то, что тот не придерживается последовательной твёрдой позиции в вопросах борьбы с расизмом. Она напомнила, что Байден во время работы в Сенате сотрудничал с политиками, которые выступали за сохранение расовой сегрегации в Америке, а также выступал против введения «десегрегационных автобусов», одной из инициатив, направленных против сегрегации в американских школах в 1970-х годах.