ИА «Ореанда-Новости» Телеканал Fox News сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс предложил контролировать рождаемость в бедных странах при помощи абортов. Политик заявил, что в государствах, в которых сложилась неблагополучная экономическая ситуация, женщины должны иметь доступ к данной операции без каких бы то ни было ограничений.

Отмечается, что слова Сандерса были восприняты как стремление ограничить рост численности населения через снижение рождаемости темнокожих детей. Комментируя заявление кандидата в президенты, ведущая CNN Сара Элизабет Капп обвинила его в том, что он придерживается «расистской идеологии евгеники». Главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро высказал мнение, что политик выступает за аборты «по большей части цветных детей».