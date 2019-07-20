20.07.2019, 15:13
Киевская полиция зафиксировала сотни нарушений перед выборами в Верховную раду
ИА «Ореанда-Новости» Киевская полиция получила сообщения о 642 нарушениях избирательного законодательства накануне выборов в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля.
Большинство нарушений связано с незаконной агитацией – таких случаев зарегистрировано 354. Помимо этого выявлен 51 случай, связанный с подкупом избирателей, 41 случай хулиганства, 40 случаев конфликта, 16 случаев препятствования избирательному праву и 9 случаев повреждения имущества.Возбуждено 38 уголовных дел по различным статьям: воспрепятствование осуществлению избирательного права, хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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