ИА «Ореанда-Новости» Киевская полиция получила сообщения о 642 нарушениях избирательного законодательства накануне выборов в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля.

Большинство нарушений связано с незаконной агитацией – таких случаев зарегистрировано 354. Помимо этого выявлен 51 случай, связанный с подкупом избирателей, 41 случай хулиганства, 40 случаев конфликта, 16 случаев препятствования избирательному праву и 9 случаев повреждения имущества.

по различным статьям: воспрепятствование осуществлению избирательного права, хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.