ИА «Ореанда-Новости» Представители различных политических сил в Киеве критически восприняли новость о подписании контактной группой по Украине так называемой формулы Штайнмайера.

Политическая партия «Европейская солидарность», возглавляемая бывшим президентом страны Петром Порошенко, выступила против данного документа. По мнению лидера партии, подписание данного акта свидетельствует о пересмотре минских соглашений и является предпосылкой для снятия антироссийских санкций.

Лидер парламентской фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что «формула Штайнмайера» представляет угрозу для национальной безопасности и территориальной целостности страны. Представители её партии призвали президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Непосредственно после выступления Зеленского, который сообщил о подписании документа, возле офиса президента началась стихийная акция протеста.