ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство собирается принять решение, в соответствии с которым выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса российские паспорта будут считаться недействительными на украинской территории.

Глава правительства сослался на нарушение Москвой международных норм и правил, действующих в данной сфере, подчеркнув, что Донецкая и Луганская республики находятся на территории суверенной Украины. Таким образом, выданные документы будут считаться незаконными как при пересечении границы между государствами, так и на территории Украины, заключил Гройсман.