ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Киселёв прокомментировал идею Жириновского, который предложил выбирать президента Госсоветом. Журналист и телеведущий считает, что предложение главы ЛДПР противоречит принципам демократии.

Киселёв иронично отметил, что предложение лидера Либерально-демократической партии прозвучало не либерально и не демократично.

Также журналист обратил внимание, что нельзя забирать у населения право выбирать главу государства. Данная схема не подходит для современной России. Предложение скорее заслуживает осуждения, чем обсуждения, добавил Киселёв.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно дать Госсовету России право избирать президента. Данную систему он предложил ввести уже в 2024 году.