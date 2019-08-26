ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что в случае повышения Вашингтоном ввозных пошлин на китайские товары Пекин готов принять ответные меры.

«Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия», – сказал политик. По заверению Гэн Шуана, если США не откажутся от своих намерений, китайские власти «продолжат принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов». Дипломат сказал, что политический курс Белого дома становится причиной обострения торговых споров и ухудшения ситуации в сфере международной торговли. «Такой шаг США является серьёзным нарушением консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран в Осаке, он подрывает правила многосторонней торговли, не отвечает интересам обеих стран, а также нарушает работу глобальных производственных цепочек. Это неконструктивно», – сказал Гэн Шуан.

23 августа Комитет по тарифам и сборам при Государственном совете КНР сообщил об увеличении ввозных пошлин на 10 % и 5 % на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов. С 15 декабря Китай также увеличит на 25 % и 5 % соответственно ввозные пошлины на автомобили и запасные части из США.

В тот же день американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении повысить пошлины, введение которых запланировано на осень. Продукция из Китая на сумму 250 миллиардов долларов, к который ныне применяется ставка 25 %, будет облагаться пошлинами в размере 30 %. В отношении остальных товаров на сумму 300 миллиардов долларов ставка будет повышена с 10 % до 15 %.