ИА «Ореанда-Новости» Канцелярия по делам печати Государственного совета Китая обнародовала документ под названием «Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху».

В нём указывается, что власти страны придерживаются политики неприменения первыми ядерного оружия «в любое время и при любых обстоятельствах».

Особо подчёркивается, что Китай всегда следовал принципу «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием» те государства и территории, у которых такого вооружения нет.

Декларируется отказ КНР от гонки вооружений с любой другой страной, при этом отмечено, что Пекин сохраняет ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.