ИА «Ореанда-Новости» Тулси Габбард, которая претендует на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии США в 2020 году, сообщила, что Хиллари Клинтон, претендовавшая на этот пост на прошлых выборах, назвала её «любимым кандидатом русских», которая должна будет перетянуть к себе голоса части американских избирателей. По словам Клинтон, «русские растят её, чтобы сделать кандидатом от третьей партии».

В ответ на это демократка заявила, что Клинтон олицетворяет коррупцию и является «разжигательницей войны».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что Клинтон следует вновь участвовать в президентских выборах, «чтобы попытаться и украсть (Эту возможность. – Ред.) у крайне левой Элизабет Уоррен».