ИА «Ореанда-Новости» Телеведущая прямой трансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что колл-центр программы подвергся DDoS-атаке из-за рубежа. На протяжении некоторого времени наблюдались трудности со звонками.

Сотрудник компании «Ростелекома» сообщил журналистам, что было зарегистрировано две мощные кибератаки, которые были успешно отражены и не оказали воздействия на ход прямой линии.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что нападение хакеров было совершено с территории Украины. На некоторое время было выведено из строя приложение «Москва Путину». Теперь его работа восстановлена.