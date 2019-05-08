ИА «Ореанда-Новости» Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий эту должность с февраля 2014 года, должен быть оставлен на своём посту при новом президенте страны Владимире Зеленском.

Предприниматель назвал Авакова «самым удачным и профессиональным министром за последние 5 лет», отметив при этом, что с ним связано меньшее количество скандалов по сравнению с другими политиками. «Он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», – сказал Коломийский. Среди главных достижений Авакова бизнесмен назвал реформу вверенного ему министерства.