ИА «Ореанда-Новости» Предприниматель Игорь Коломойский прибыл на территорию Украины. В ночь на 16 мая он приземлился в аэропорту города Днепр (бывший Днепропетровск). Олигарх сказал, что пока он не знает, чем займётся в ближайшее время.

Коломойский выехал с Украины летом 2017 года, через несколько месяцев после национализации «Приватбанка», в котором он был основным акционером. Сначала он жил в Швейцарии, затем перебрался в Израиль.

В апреле 2019 года киевский суд признал национализацию «Приватбанка» противоречащей законодательству, договор по его купле-продаже – недействительным. В мае Национальный банк Украины проиграл апелляционное производство по иску, который подал Коломойский.

Предприниматель также требует через суд от правительства страны уплаты «справедливой компенсации» в сумме 2 миллиарда долларов.