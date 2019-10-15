ИА «Ореанда-Новости». Чиновников Колымы накажут за возвращение неиспользованных финансов



В правительстве Магаданской области был подписан указ, по которому чиновникам грозит материальная ответственность за неосвоение и возврат денег обратно в федеральный бюджет.

Документ, опубликованный на государственном правовом портале, гласит, что если чиновники не выполнили свои обязательства, на исполнение которых из федерального центра были выделены субсидии, то они должны понести материальную ответственность. Ответственность будет в пределах их среднего месячного заработка.

Ранее Верховный суд РФ посчитал необходимым отменить указ губернатора Колымы. Нормы указа гласили, что премию государственным служащим будут назначать или лишать лишь по результатам работы. Суд посчитал это нарушением прав госслужащих.