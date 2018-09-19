ИА «Ореанда-Новости». Комиссия Центризбиркома (ЦИК) приехала во Владивосток, где будет собирать дополнительные факты о предполагаемых нарушениях во время второго этапа выборов в Приморье. Игорь Хрущёв, доверенное лицо кандидата на пост губернатора региона Андрея Тарасенко встретится с комиссией ЦИК. С кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко комиссия уже встретилась.



Ранее сообщалось о том, что Центризбирком направит своих представителей в Приморье, чтобы разобраться в ситуации: в регионе во время выборов могли произойти нарушения, в том числе, фальсификация результатов. 19 сентября комиссия приехала в регион с проверкой

«Да, комиссия ЦИК уже приехала», – подтвердил информацию представитель избиркома Роман Охотников.

Комиссия от Центризбиркома, предположительно, пробудет в Приморье два-три дня, за это время представители ведомства намерены ознакомиться с жалобами на нарушения во втором туре губернаторских выборов и посетить некоторые избирательные комиссии региона, об этом сообщила представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

В комиссию вошли Нестеров Алексей Сергеевич, Семеновский Игорь Викторович и Овчинников Николай Игоревич – три сотрудника аппарата, и Сиябшах Магомедович Шапиев – член Центральной избирательной комиссии.

«Планы – объективно разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией, ознакомиться с претензиями обеих сторон и посмотреть те письменные документы, которыми обладает каждая из сторон, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами, насколько мне известно», – пояснила планы комиссии Наталья Камаева.

Комиссия от ЦИК посетит территориальные избирательные комиссии в Советском районе Владивостока и Артеме, а также, возможно, охватит другие территории.

Члены комиссии уже встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, эта встреча, по словам Камаевой, стала установочной. Ищенко сообщил, что комиссия ЦИК в ходе встречи попросили его предоставить все имеющиеся материалы в подтверждение жалоб на фальсификации на выборах.

Доверенное лицо кандидата в губернаторы Андрея Тарасенко Игорь Хрущев встретится с комиссией ЦИК в ближайшее время.