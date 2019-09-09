09.09.2019, 12:04
Компания Google ответила на претензии Роскомнадзора, связанные с размещением политической рекламы
ИА «Ореанда-Новости» Американская интернет-корпорация Google дала ответ на заявление Роскомнадзора о том, что она размещала политическую рекламу во время единого дня голосования в России, который состоялся 8 сентября.
Руководство Google заявило, что компания поддерживает ответственные политические рекламные объявления, которые не противоречат положениям местных законов. При этом представители корпорации умолчали о том, распространяла ли она на подконтрольных ей ресурсах политическую рекламу именно в день выборов или нет.Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что в Google, Facebook и YouTube было выявлено распространение политической рекламы в ходе выборов в России, в том числе 7 сентября, в «день тишины». Отмечается, что ведомство заблаговременно уведомило компании Google и Facebook о незаконности распространения политической рекламы 7 и 8 сентября.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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