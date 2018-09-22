ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Границы исключительной экономической зоны Российской Федерации возле берегов Крымского полуострова были нарушены двумя кораблями. Судна принадлежат Военно-морскому флоту Украины.

Данная информация была предоставлена пресс-службой пограничного управления Федеральной Службы Безопасности России по Республике Крым.

Согласно полученным данным, граница была нарушены буксиров «Корец» и кораблем управления «Донбасс». Судна следовали в северо-восточном направлении. В пресс-службе ФСБ отметили: «В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России».



Кроме этого в спецслужбе отметили, что украинские корабли сопровождаются на безопасном расстоянии.

«Донбасс» - корабль управления – плавучая мастерская. Его общая длина 122 метра. Ширина составляет 17 метров, а высота превышает 5 метров. Численность экипажа – 145 человек. Был построен в Польше в 1969 году. Ранее носил название "ПМ-9", позже "Краснодон".

«Корец» - буксир, вооруженный турельно-башенной установкой под названием «Утес-М». Его размеры существенно меньше «Донбасса»: длина – 56,5 метров, ширина – 12,64 метра.

Исключительная экономическая зона России у берегов Крыма представляет собой морской район. Он находится за пределами территориального моря РФ, прилегая к нему. В пределах данной зоны действует особый правовой режим. На этой территории все страны могут беспрепятственно использовать свободу судоходства или полетов. Однако суверенные права на осуществление разведки, разработки или сохранения природных ресурсов имеет только прибрежное государство. Любая промышленная, экономическая либо научная деятельность может осуществляться только с разрешения той страны, которой принадлежит данная территория.

Корабли Военно-морских сил Украины в Черном море на данный момент проходят около южного берега Крыма, направляясь в сторону Керченского пролива. Их путь проходит за пределами 12-мильной береговой зоны, которая является территориальными водами Российской Федерации. Формально – граница страны не нарушена.