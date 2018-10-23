ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Россия вводит санкции, но они не будут направлены против рядовых украинцев, санкции против Кремля могут быть направлены против физических лиц, но не затронет массово обычных граждан, так как в Москве считают украинцев братским народом для России.

Напомним, речь идёт о санкциях, которые 22 октября поручил ввести Владимир Путин в отношении Кремля. Эти санкции могут касаться экономических сторон для Украины и отдельных её граждан – физлиц и юрлиц.



«Скажем так, Украина же предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя», — отметил он.

При этом Песков заявил, что украинский народ был и остается братским для России «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях». А отвечая на вопрос, пойдёт ли Кремль на массовые санкции в отношении украинцев, Песков напомнил, что рядовые украинцы и без этого страдают из-за политики Киева.



22 октября стало известно, что Владимир Путин указом распорядился ввести новые экономические санкции в отношении Украины. Поводом к этому стало: «в связи с недружественными действиями Украины» по отношению к россиянам и российским компаниям.

При этом Путин поручил министрам подготовить списки физлиц и юрлиц, которые попадают под санкции, а также выяснить, какие именно меры необходимо принять.

Напомним, сейчас действует продовольственное эмбарго, запрещающее российским производителям экспортировать с территории Украины некоторые товары. Эти санкции в отношении Украины в июле Путин продлил до конца 2019 года. Также через Россию запрещается направлять транзитом украинские товары в Казахстан и Киргизию — они должны проходить через территорию Беларуси.



Указ Путина принят в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Все меры, принимаемые Россией согласно этому закону, вводятся для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод её граждан.