ИА «Ореанда-Новости» Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кучма, ранее занимавший пост президента страны, заявил в интервью агентству Associated Press, что он опасается того, что на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель будут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы склонить его к ряду компромиссных решений, в том числе к согласию на проведение выборов в донбасских самопровозглашённых республиках без надзора со стороны Киева. «Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трёх человек», – сказал политик.

Кучма подчеркнул, что Украина, как и ранее, привержена минским договорённостям, но при этом настаивает, чтобы российские власти оказали давление на ополченцев в Донбассе. «Безопасность стоит на первом месте. Необходимо вывести войска, тяжёлые вооружения, вернуть нам (контроль. – Ред.) на границе, и тогда мы проведем свободные выборы», – заявил он.