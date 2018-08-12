ИА «Ореанда-Новости». Антироссийские настроения в Латвии привели к тому, что страна потеряла одну из самых доходных статей сотрудничества с Москвой.

Об этом заявил Алексей Медведев, кандидат в Сейм республики от партии «Согласие». По его подсчетам сумма упущенных возможностей Латвии составила уже несколько миллионов евро.

Стало известно, что депутат родился и вырос в портовом городе Латвии Вентспилсе. Существование города всегда зависело от международной и внутренней торговли по морским путям. На сегодняшний день данная отрасль в регионе имеет тенденцию к снижению грузооборота. Все меньше кораблей заходит в данный порт, что говорит о его отмирании. Свои опасения спикер выразил в видеообращении к гражданам своей страны на страничке в Facebook.

Алексей Медведев отметил, что Латвия теряет одну из самых доходных статей бюджета, разрывая отношения с Российской Федерацией. При это проблемы в межгосударственных отношениях никак не сказываются на самой России из-за большого количества собственных портов на Балтике.

Напомним, что под контролем Российской Федерации сейчас находятся Большой Санкт-Петербургский, Приморский и Высоцкий порт.

Поэтому Алексей Медведев отметил, что транзит российских грузов будет идти в Западную Европу, несмотря на все действия Латвии. И только его страна окажется в проигрыше из-за упущенных миллионов евро, которые идут в обход по Балтийскому морю.

Согласно официальным статистическим данным, народное хозяйство Латвии лишилось 132 миллионов евро из-за сокращения перевозок на железнодорожном транспорте на 23%, а через морские порты на 16%.

Местные средства массовой информации уже раскритиковали выступление кандидата в депутаты Сейма республики, назвав его приверженцем России из-за знаменитого иностранного однофамильца.

Напомним, что ранее в Латвии прокатилась волна антироссийских настроений. Руководство страны утверждает, что Советский Союз был местом насилия и жестокости, которые принесли республике разруху и отставание в развитии от ряда европейских коллег. Само нахождение Латвии в составе СССР правительство назвало периодом оккупации.

Ранее НАТО выразило готовность поддержать Латвию в случае военной российской агрессии. С этой целью организация разместила свои военные базы на территории республики для охраны государственных границ от угроз Российской Федерации. Министерство иностранных дел России утверждает, что это своеобразная форма влияния на сознание латвийцев.