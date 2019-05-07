ИА «Ореанда-Новости» Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту телеканала CNN, который задал не вполне корректный вопрос о Венесуэле. Дипломата спросили, есть ли у России какие-либо возможности остановить «интервенцию США в Венесуэле», если Белый дом примет такое решение.

«Некоторые называют вашу компанию «фейк ньюз», но сейчас вы задаете «фейковый вопрос», – ответил Лавров. Это отсылка к многочисленным заявлениям президента США Дональда Трампа, в которых он уличает сотрудников CNN в распространении ложной информации.

По существу заданного вопроса Лавров ответил, что российские власти не приемлют ведения военных действий в нарушение норм международного права, в каком бы регионе это ни происходило. Министр напомнил, что применение силы может быть санкционировано только Советом безопасности ООН либо быть ответом на агрессию.