ИА «Ореанда-Новости». Глава российского МИД предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса. Сергей Лавров заявил в видеоинтервью российским и зарубежным СМИ, что Москва призывает другие страны отказаться от возможных попыток политизировать пандемию и действия Всемирной организации здравоохранения.

Лавров отметил, что политизация наблюдается не только в отношении ВОЗ, но и в отношении тех обвинений, которые сейчас так часто звучат на мировой арене. Глава МИД РФ посоветовал государствам сосредоточиться на конкретных мерах по предупреждению распространения коронавируса, по пресечению пандемии и по минимизации ущерба.

Также министр призвал обратить внимание на здоровье и жизни людей, которые сейчас больше всего нуждаются в защите.

Ранее глава США Дональд Трамп вновь выступил с угрозой вывода США из Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. Он заявил, что обе организации вредят интересам США.