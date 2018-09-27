27.09.2018, 22:35
Лавров призвал поощрить КНДР ослаблением санкций
ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции Соединённых Штатов Америки и других государств в отношении Корейской Народно-Демократической Республики противоречат нормам и правилам международной торговли. Он подчеркнул, что от этого необходимо отказаться.
По словам министра, ещё большее отторжение вызвано так называемыми автономными или вторичными санкционными мерами против Северной Кореи и других стран, которые вводит американская сторона и некоторые их союзники “в обход и сверх санкций” Совета Безопасности.
Лавров отмечает, что “такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии СБ ограничений”.
Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций призвал лидеров государств, которыми вводятся такие ограничительные меры отказаться от этой практики. По его словам, подобные действия в последнее время “становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания “бизнес-операторов из третьих стран”.
Китайская сторона на заседании также отметила, Совету Безопасности ООН необходимо рассмотреть возможность ослабления санкционного режима в отношении Северной Кореи.
Такое заявление было сделано членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, в резолюциях Совета Безопасности ООН есть положения о том, что СБ будет готов изменить ограничительные меры в свете выполнения требований, которые предъявлены к КНДР.
Он добавил, что ввиду позитивной динамики в отношениях между корейскими государствами, китайская сторона считает, что СБ ООН призван рассмотреть вопрос о том, чтобы поощрить Северную Корею и другие стороны к денуклеаризации.
В завершении Ван И подчеркнул, что по мнению властей КНР, “оказание давления не является самоцелью”, а ограничительные меры и политическое урегулирование важны в равной степени.
По словам министра, ещё большее отторжение вызвано так называемыми автономными или вторичными санкционными мерами против Северной Кореи и других стран, которые вводит американская сторона и некоторые их союзники “в обход и сверх санкций” Совета Безопасности.
Лавров отмечает, что “такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии СБ ограничений”.
Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций призвал лидеров государств, которыми вводятся такие ограничительные меры отказаться от этой практики. По его словам, подобные действия в последнее время “становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания “бизнес-операторов из третьих стран”.
Китайская сторона на заседании также отметила, Совету Безопасности ООН необходимо рассмотреть возможность ослабления санкционного режима в отношении Северной Кореи.
Такое заявление было сделано членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, в резолюциях Совета Безопасности ООН есть положения о том, что СБ будет готов изменить ограничительные меры в свете выполнения требований, которые предъявлены к КНДР.
Он добавил, что ввиду позитивной динамики в отношениях между корейскими государствами, китайская сторона считает, что СБ ООН призван рассмотреть вопрос о том, чтобы поощрить Северную Корею и другие стороны к денуклеаризации.
В завершении Ван И подчеркнул, что по мнению властей КНР, “оказание давления не является самоцелью”, а ограничительные меры и политическое урегулирование важны в равной степени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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