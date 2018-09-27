По словам министра, ещё большее отторжение вызвано так называемыми автономными или вторичными санкционными мерами против Северной Кореи и других стран, которые вводит американская сторона и некоторые их союзники “в обход и сверх санкций” Совета Безопасности.Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций призвал лидеров государств, которыми вводятся такие ограничительные меры отказаться от этой практики. По его словам, подобные действия в последнее время “становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания “бизнес-операторов из третьих стран”.Такое заявление было сделано членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, в резолюциях Совета Безопасности ООН есть положения о том, что СБ будет готов изменить ограничительные меры в свете выполнения требований, которые предъявлены к КНДР.В завершении Ван И подчеркнул, что по мнению властей КНР, “оказание давления не является самоцелью”, а ограничительные меры и политическое урегулирование важны в равной степени.