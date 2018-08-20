ИА «Ореанда-Новости». Сергей Лавров после состоявшегося раунда переговоров с коллегой из Ливии Джебраном Басилем сделал заявление о том, что от секретариата ООН поступила секретная директива, запрещающая всемирным организациям принимать участие в проектах, направленных на восстановление сирийской экономики раньше политического перехода.

Глава Министерства иностранных дел говорил о том, что интересовался у ЮНЕСКО, как они планируют, независимо от темы беженцев, реализовать давние переговоры и всё же задействовать свой потенциал в восстановлении Пальмиры. Из объяснений, поступивших из штаб-квартиры, стало ясно, что ЮНЕСКО не может активно заниматься этой проблемой из-за некоего указания, поступившего из Нью-Йорка.

После проверки информация подтвердилась - политический департамент секретариата ООН в октябре 2017 года занялся распространением секретной директивы, в которой прописывалось указание для всех входящих в эту систему организаций оказывать гуманитарную помощь, но никакую более.

Лавров попросил Антониу Гутерриша разобраться с тем, почему такие важные международные вопросы решаются в рамках секретных секретариатских внутренних директив и почему Совет Безопасности о них не информируют, а ведь именно он напрямую занимается урегулированием ситуации в Сирии. Генеральный секретарь ООН обещал разобраться.

Сергей Лавров не выразил надежды на то, что Совет Безопасности примет эффективные меры, которые касались бы сирийских беженцев, пока позиция США не перестанет быть деструктивной. На его взгляд, это попытка Вашингтона приостановить процесс возвращения сирийских беженцев, при этом министр рассказал, что Россия активно содействует процессу возвращения в Сирию беженцев из других стран, в частности из Ливана.

Министр обратил внимание на то, что только за минувший месяц из Ливана в Сирию вернулись около семи тысяч беженцев, и это не предел – Россия продолжит работать в этом направлении.

Лавров также рассказал о намерении Москвы и Анкары в ближайшие дни заключить договоренности, которые обеспечили бы отмежевание отрядов оппозиции от "Джебхат ан-Нусры", запрещённой в России террористической организации, в Идлибе.

В понедельник специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил о том, что в ближайшее время Москве и Анкаре в ближайшее время проведут важные контакты по Сирии.