Российский дипломат заявил, что в ходе разговора с Генри Киссинджером, в прошлом занимавшим пост госсекретатаря США, тот рассказал ему о своей книге, которая посвящена Китаю. В ней заявлено, что идеальной для Вашигтона будет ситуация, когда отношения с РФ у США будут лучше, чем российско-китайские отношения.Однако он при этом отметил, что идея о достижении своих целей с помощью развития сотрудничества, а не через ультиматумы и санкции, заслуживает признания.