22.12.2019, 10:51
Лавров: Россия не намерена ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону
ИА «Ореанда-Новости» Чтобы угодить американцам, РФ не будет ухудшать отношения с КНР. Об этом в эфире передачи Первого канала "Большая игра" заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров.
Российский дипломат заявил, что в ходе разговора с Генри Киссинджером, в прошлом занимавшим пост госсекретатаря США, тот рассказал ему о своей книге, которая посвящена Китаю. В ней заявлено, что идеальной для Вашигтона будет ситуация, когда отношения с РФ у США будут лучше, чем российско-китайские отношения.
Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы США были счастливы. Однако он при этом отметил, что идея о достижении своих целей с помощью развития сотрудничества, а не через ультиматумы и санкции, заслуживает признания.
Российский дипломат заявил, что в ходе разговора с Генри Киссинджером, в прошлом занимавшим пост госсекретатаря США, тот рассказал ему о своей книге, которая посвящена Китаю. В ней заявлено, что идеальной для Вашигтона будет ситуация, когда отношения с РФ у США будут лучше, чем российско-китайские отношения.
Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы США были счастливы. Однако он при этом отметил, что идея о достижении своих целей с помощью развития сотрудничества, а не через ультиматумы и санкции, заслуживает признания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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