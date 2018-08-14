ИА «Ореанда-Новости». На фоне скандала, который произошёл из-за высказывания Лаймы Вайкуле о запрете европейцам посещать Крым, она сообщила, при каких условиях всё же посетила бы Крымский полуостров.



Со слов латвийской певицы, она согласна бесплатно посетить Крым в случае, если с России будут сняты санкции, которые были введены из-за присоединения полуострова. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, ранее на пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле ответила на вопрос, собирается ли она ехать в Крым, заявлением, что не поедет на этот полуостров ни при каких условиях, потому что это запрещено европейцам, также она сообщила, что рада развалу СССР, потому что не питает к «союзу» тёплых чувств. Это её высказывание вызвало негативную реакцию и критику россиян.

Сегодня в эфире «Россия-1» певица сообщила, что готова выступить в России даже бесплатно в случае отмены санкций.

Реакция в России

На слова Вайкуле о запрете посещать европейцам Крым высказались чиновники и представитель шоу-бизнеса. Например, сенатор Алексей Пушков обозвал слова певицы «ахинеей» и посоветовал ей не приезжать на заработки в Россию, чтобы не видеть «зомбированных людей-зверей». Он посоветовал ей выступать в полупустых кафе в Юрмале перед «европейцами», которых там нет.

А певец Юрий Лоза напомнил гражданке Латвии, что ей необходимо сохранять хорошие отношения с властями. Газманов назвал её высказывание некрасивым, а Иосиф Пригожин напомнил, что музыка должна объединять людей, а не вызывать вражду.

После того, как случился скандал, Лайма Вайкуле сказала журналистам, что шокирована реакцией людей и тем, как СМИ всё переврали.

«Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят», — сказала артистка, обратив внимание, что больше не собирается участвовать в скандале и ей безразличен его исход.



