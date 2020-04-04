ИА «Ореанда-Новости». ЛДПР предложила убрать из эфира телеканалов на время режима изоляции рекламу деликатесов. Также партия отмечает, что нужно убрать ролики, в которых демонстрируется отдых на природе. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

В партии считают, что на телеканалах слишком много рекламы, которая соблазняет людей, соблюдающих режим самоизоляции. Люди уже отказались от многих развлечений, не говоря уже об отдыхе на природе, который так часто мелькает в рекламах.

Многие деликатесы в роликах, включая шашлыки, колбасы или сосиски, жарят на пикнике. Это может «весьма болезненно» отразиться на людях, оказавшихся в домашнем «заточении», заявили авторы сообщения партии.



