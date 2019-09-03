ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос граждан об акциях протеста, связанных с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Было выяснено, что около двух третей жителей страны осведомлены о митингах. При этом 58 % узнали о них из новостей федеральных телеканалов, 28 % – из Интернета, 23 % – из социальных сетей.

23 % респондентов одобряют протестные акции. 25 % относятся к ним отрицательно. 45 % граждан заявили о безразличном отношении.

45 % опрошенных полагают, что чиновники опасаются конкуренции с оппозиционными политиками. 30 % считают, что виноваты сами кандидаты, которые не справились со сбором подписей. Чуть более четверти россиян уверены, что в данной ситуации не обошлось без вмешательства в избирательную кампанию западных стран. 32 % указывают на то, что исследуемые события связаны с попытками очернить участников протестных акций. 26 % участвующих в опросе заявили, что вмешательство, даже если оно и было, едва ли повлияло на что-либо. Основной причиной протестов 41 % граждан считают недовольство положением дел в государстве.

Что касается действий правоохранительных органов на митингах,