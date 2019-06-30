ИА «Ореанда-Новости». «Здесь, в месте раскола, который может напоминать о многочисленных конфликтах Юга и Севера, пора вспомнить, что сегодня дела обстоят иначе, чем они были вчера». Именно такой фразой Ким Чен Ын заявил, что в отношениях между США и КНДР настанут, возможно, положительные перемены.

Символом этого стало его дружеское рукопожатие с Дональдом Трампом, как передают РИА «Новости». Напомним, что 30 июня два лидера встретились на мирной территории вблизи Северной Кореи.