ИА «Ореанда-Новости» Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что проведение досрочных выборов в Верховную раду ориентировочно намечено на 21 июля и соответствующий указ может быть издан 22 мая.

21 мая президент страны Владимир Зеленский провёл консультации руководителей парламентских фракций по вопросу роспуска Рады.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что указ о роспуске может быть подписан Зеленским в ближайшие дни, добавив, что помимо 21 июля рассматривалась и другая дата – 28 июля.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая он подаст заявление об увольнении. По закону оно должно быть рассмотрено депутатами Рады в течение 10 дней. Отставку главы правительства принимает парламент, после чего в отставку уходят все министры. В то же время до начала работы нового кабинета прежнее правительство продолжает работу.