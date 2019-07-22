ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о проблемах Украины, назвал эту страну «общей бедой» Европы. «У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», – сказал политик.

На переговорах с главой представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторином Лукашенко призвал Брюссель помочь в разрешении кризиса на Украине. Он подчеркнул, что страны Союза в определённой степени ответственны перед Киевом, который избрал ориентацию на Запад, а не на Белоруссию, Россию и Евразийский экономический союз. «ЕС сказал «А» – должен сказать «Б», если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — заключил Лукашенко.