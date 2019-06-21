ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов. В указе главы государства о награждении, который был подписан в августе 2018 года, в числе прочего упоминается «значительный личный вклад» в укрепление отношений Белоруссии и Чечни.

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал»… Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», – сказал Лукашенко на встрече с Кадыровым в Минске.

В начале 2018 года белорусский лидер направил благодарственное письмо Кадырову за содействие в освобождении гражданина Белоруссии, который на протяжении многих лет находился в плену в Ливии. Прежде этого глава Чечни обеспечивал посредничество при возвращении из Ливии двух белорусских врачей.