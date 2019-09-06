ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отношения с Россией, которые, по его мнению, не всегда являются простыми.

Политик подчеркнул, что Минск по-прежнему не придерживается ориентации на западные страны. «Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья», – заявил Лукашенко. «И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами, – сказал президент. – Белорусы не позволят предать нашего старшего брата».

В то же время белорусский лидер высказался в отношении обязанностей братского народа и его властей: «Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали».