ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что власти представляемой им республики обеспокоены углублением интеграции Минска и Москвы.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения – ни за какие деньги – с братской Россией», – сказал белорусский лидер. Политик отметил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо. «Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают», – сказал президент.

В заключение Лукашенко напомнил, что Белоруссия является независимой страной. По его убеждению, «так… будет всегда», по крайней мере, пока он является главой государства.