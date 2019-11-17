ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности его выдвижения на пост президента республики в 2020 году, а также спустя ещё 5 лет, заявил, что он не собирается держаться за кресло главы государства «посиневшими пальцами», но при этом намерен баллотироваться до тех пор, пока граждане страны не отвергнут его кандидатуру.

«Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло», – сказал действующий президент. «Если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру... Я предложу свою кандидатуру», – добавил политик.

Лукашенко также сообщил журналистам, что президентские выборы 2020 года, скорее всего, будет назначены на лето. «Конец августа – крайний срок», – подчеркнул глава государства.