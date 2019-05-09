ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране невозможно произвести государственный переворот и что республика уже не раз справлялась с такими угрозами.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству… мы спасли свою страну», – сказал глава государства.

По мнению Лукашенко, даже в случае «ухода на пенсию» нынешнего поколения политиков, белорусы унаследуют спокойную и мирную страну.

Президент перечислил случаи обострения внутренних конфликтов в Белоруссии, подчеркнув, что всякий раз угрозы были успешно преодолены. «Нам это уже не страшно, но об этом надо думать всегда», – сказал по этому поводу Лукашенко.

Единственной сферой, откуда может исходить опасность, заявил белорусский лидер, является экономика. «А экономика – это мы», – сказал он, призвав всех граждан «работать как следует».