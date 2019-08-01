ИА «Ореанда-Новости» Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что его сторонники объединятся с главой администрации города Киева Виталием Кличко для борьбы против президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины», – сказал Ляшко, добавив, что Кличко принял предложение. Лидер Радикальной партии также обратился к главам других политических движений, предложив им «объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от «зелёной чумы».

Ранее стало известно о том, что администрация украинского президента намерена добиваться отставки Кличко с поста мэра столицы в связи с тарифами на выдачу разрешений на строительство.