ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Конституционный суд признал, что людям, больным ВИЧ-инфекцией или гепатитом С, можно усыновлять детей, при этом практика, когда таким людям отказывали, суд признал не соответствующей конституции страны и кодексу семьи.

Имеется виду практика, когда ребенок уже воспитывается в семье и по каким-то обстоятельствам его нужно усыновить. Когда человеку с данными заболеваниями отказывают в опеке или попечительстве. Этот пункт был рассмотрен после жалобы одной семейной пары, которая проживает в Подмосковье. В 2012 году женщина попала в больницу из-за выкидыша, там заразилась ВИЧ, тогда её сестра родила для их пары ребёнка с помощью искусственного оплодотворения, специально отказалась от родительских прав в пользу сестры и её мужа. Но усыновить этого ребёнка семье не позволяли, хоть он и воспитывался у них. Отказ был по причине, что у женщины ВИЧ.

Ранее факт, что ребёнок уже проживает в семье, не учитывался. Но суд удовлетворил жалобу супругов и отверг раннее постановление на пожизненное ограничение их права воспитывать своего же ребёнка.

В своей жалобе пара обратила внимание на то, что ВИЧ бытовым путём не передаётся. Так, например, ни мужчина в течение пяти лет, ни ребёнок за два с половиной года не заразились. Тогда Конституционный суд признал, что раннее решение о запрете на усыновление основывалось лишь на мнимой угрозе заражения.

Теперь юридически в такой ситуации отношения можно оформить, если они отвечают интересам ребёнка. А вопросы усыновления должны учитывать также международные правовые акты.

В суде пришли к мнению, что законодательные органы вправе с осторожностью относится к вынесению решения по усыновлению детей паре, где есть ВИЧ-заражённые или больные гепатитом С, но решения не должны за собой повлечь социальной неустроенности ребенка, когда он воспитывается в семье без юридических оснований.

