ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возглавляемое им правительство готово принять план изменений, направленных на исправление допущенных ошибок, и пригласил соотечественников к обсуждению связанных с этим вопросов. «…4 мая и… 5 мая я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех ветвей народной власти, чтобы они сказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что нужно было бы изменить ради великого плана изменений в боливарианской революции. Хочу принять план, чтобы изменить всё, чтобы улучшить всё, чтобы исправить ошибки», – сказал глава государства в своём выступлении на первомайской демонстрации в столице страны Каракасе.

Перзидент призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, в который входят более 80 социальных организаций, организовать специальную сессию в дни, назначенные для обсуждения реформ. С аналогичным обращением лидер обратился к Единой социалистической партии Венесуэлы и ассоциации «Великий патриотический полюс».